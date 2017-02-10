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Erzurum'da cips ambalajına gizli kaçakçılık jandarmaya takıldı

Erzurum’da meyve suyu kutularına, cips ve bisküvi paketlerine ambalajlanarak gizlenen 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Erzurumda cips ambalajına gizli kaçakçılık jandarmaya takıldı

10 Şubat 2017 10:33

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı istihbarı çalışmalar neticesinde, İran’dan İstanbul'a yolcu taşıyan İran plakalı yolcu otobüsünde kaçak malzeme taşındığı bilgisini aldı. Horasan’da yapılan yol kontrol ve aramasında, İran plakalı yolcu otobüsünde, meyve suyu kutularına, cips ve bisküvi paketlerine ambalajlanarak orijinal hale getirilmiş paketler içerisinde 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
 

Etiketler: Cips ambalajı, Erzurum, erzurum haberleri, kaçakçılık


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