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Erzurum’da çocukların kızak ve misket keyfi

Erzurum’da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, ara sokak ve caddelerin adeta buz pistine dönüşmesine neden oldu. Çocuklar, buz pistine dönüşen sokak aralarında düşe kalka kızak kayıp misket oynayarak karı eğlenceye dönüştürüyor.

Erzurumda çocukların kızak ve misket keyfi
Erzurum’da çocukların kızak ve misket keyfi - Foto Galeri

25 Kasım 2016 09:12
Erzurum’da çocukların kızak ve misket keyfi - Tıkla İzle

Yakutiye ilçesi Dağ Mahallesinde kızakla kayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Kızakla kaymanın keyifli olduğunu söyleyen çocuklar, "Kış mevsimini çok seviyoruz. Kızak kayarak eğleniyoruz. Erzurum’da kışın en iyi oyun kızak kaymak" dedi. Kızak kaymanın yanı sıra kar üzerinde misket de oynayarak vakit geçiren çocuklar soğuk havaya aldırış etmiyor. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Soğuk havanın özellikle sabah saatlerinde etkili olduğu bölgede, gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer sis oluşması öngörülüyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Kars'ta 16, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 6 derece olarak kaydedildi. Kar kalınlığı Ardahan'da 13 santimetre olarak ölçüldü. 

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya


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