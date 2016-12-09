Erzurum Merkez Yakutiye Belediyesi, kaçak kreş ve yurtlar ile diğer isimler altında faaliyet yürüten yerlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde acı kayıplarla gündeme gelen yurtlar ve benzeri yerleri ortaya çıkarmak için çaba harcayan Yakutiye Belediyesi, yapılan ihbarları da titizlikle takip ediyor. Erzurum Merkez Cami Kebir Mahallesi Semih Kobal Caddesi'nde kaçak olarak faaliyet yürüten bir kreş, belediye zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Sübyan Okulu ve Etüt Merkezi olarak çalıştığı belirtilen kaçak yere mühür işlemi yapıldı.

Yakutiye Belediyesi Zabıta yetkilileri, "Şikâyet üzerine geldik, Belediye Başkanının talimatlarıyla çocuk kreşlerini denetliyoruz. Ruhsatsız olan yerleri mühürlüyoruz. Ruhsat alana kadar mühürlü kalacak. Ruhsat aldıktan sonra mührü gelip açacağız. " dediler.

Yakutiye ilçesi Cami Kebir Mahallesi Semih Kobal Caddesi'nde kaçak kreş işletildiği ihbarını alan Yakutiye Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, binada incelemelerde bulundu.

İncelemelerde 9 öğrencisi bulunduğu ve ruhsatsız olduğu belirlenen kreş, zabıta ekiplerince mühürlendi. Zabıta Komiseri Sibel Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ruhsatsız kreş işletildiği ihbarını değerlendirerek, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un talimatıyla söz konusu kreşte denetim yaptıklarını anlattı.

Kreşi ruhsatı bulunmadığı için mühürlediklerini anlatan Aktaş, "Ruhsatsız olduğunu tespit ettiğimiz kreşin kapısına mühür vurduk. İş yeri sahibi ruhsat işlemlerini tamamlayınca kreşi tekrar açıp işletebilecek." dedi.