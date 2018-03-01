Diğer
Kategoriler

Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum’un çevre illerle olan karayolu bağlantısı kesildi. Araçlar yollarda mahsur kaldı.

Erzurumda kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı
Kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı - Foto Galeri

01 Mart 2018 19:54
Kar ve tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı - Tıkla İzle

Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışma başlatırken, sürücüler trafik ekipleri tarafından benzin istasyonu ve dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Erzurum-Nenehatun rampalarında ise çok sayıda ağır tonajlı araç mahsur kaldı. Buzlanan yol ve şiddetli tipinin hakim olduğu mevkide araç kuyruğu oluştu. Tır sürücüleri, Erzurum’da kara kışın oldukça şiddetli olduğunu ifade ederek, açılmasıyla yola devam edebileceklerini söylediler. 

Ahmet Akbuğa

Etiketler: Erzurum, kar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç