Diğer
Kategoriler

Erzurum’da silahlı kavga: 1’i polis 4 yaralı

Erzurum’da iki gurup arasında meydana gelen silahlı kavgada 1’i polis toplam 4 kişi yaralandı.

Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı

07 Temmuz 2017 20:22
Erzurum’da silahlı kavga: 1’i polis 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Gez Camisi’nde namaz kılıp çıkan ve daha sonra yürüyerek işyerlerine doğru giden 4 kişinin önünü daha önceden aralarında bir meseleden dolayı anlaşmazlık olduğu öne sürülen bir grup kamyonla gelerek kesti.
İki grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca, levye, demir ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi aldıkları darbeler sonucu yaralandı.
Daha sonra yaşanan arbedeye müdahale eden ve iki gurubu ayırmaya çalışan bir polis memuru, tabancayla açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.
Polis memuru ve diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası bölgeye özel harekât polisleri de sevk edilerek tabancayı ateşleyen şüpheli ile diğer kavgaya karışan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
 

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!