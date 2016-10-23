TBB Risk Merkezi eylül ayı ibrazında ödenen çek sayı ve tutarları iller dağılımını açıkladı. Erzurum’da eylül ayında 12 bin 850, yılın 9 aylık bölümünde ise 107 bin 175 çek ödemesi gerçekleşti. Ödenen çek tutarı ise eylül ayında 288.6 milyon, ocak-eylül aylarını kapsayan dönemde ise 2.3 milyar TL olarak kaydedildi.

ERZURUM BAZLI ÇEK SAYISI AYLIK DAĞILIM

Erzurum’da en çok sayıda çek ödemesinin kaydedildiği dönem 18 bin 352 çek ile ağustos ayı oldu. İlde ocak ayında 6 bin 342, şubatta 16 bin 210, mart ayında 11 bin 399, nisan ayında 5 bin 860, mayıs ayında 18 bin 67, haziran ayında 11 bin 882, temmuz ayında 6 bin 213, ağustos ayında 18 bin 352, eylül de ise 12 bin 850 çek ödemesi gerçekleşti.

ERZURUM ÇEK TUTARI EN’LERİ

Erzurum’da en fazla tutarda çek ödemesi mayıs ve ağustos aylarında kaydedildi. İlde ödenen çek tutarı ise ocak ayında 205 milyon, şubatta 306.4 milyon, mart ayında 231.7 milyon, nisan ayında 150.8 milyon, mayıs ayında 344.7 milyon, haziran ayında 252.8 milyon, temmuz ayında 163.4 milyon, ağustos ayında 371.9 milyon, eylül ayında ise 288.6 milyon TL olarak bildirildi.

ERZURUM 29’UNCU SIRADA

Erzurum ödenen çek tutarı yüksekliği bakımından ülke sıralamasında 29’uncu il oldu. Çek tutarının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli (İzmit), Gaziantep, Konya, Adana, İçel (Mersin), Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Çorum, Hatay (Antakya), Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Tekirdağ, Sakarya (Adapazarı), Muğla, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Aydın, Edirne, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum olarak sıralandı.

ERZURUM VE BÖLGESEL VERİLER

Bu yılın ocak-eylül ayları arasında Erzurum’da 107 bin 175, KUDAKA istatistik Bölgesinde 146 bin 245, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 266 bin 743, Doğu Anadolu’da 687 bin 352; ödenen çek tutarı ise Erzurum’da 2.3 milyar, KUDAKA bölgesinde 2.9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu’da 4.8 milyar, Doğu Anadolu’da ise 13.3 milyar olarak belirlendi.

ERZURUM’UN PAYI

Erzurum’un ödenen çek hacmi, KUDAKA’da yüzde 73,2, Kuzeydoğu’da yüzde 40,2, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,57, Türkiye’de yüzde 0,68, ödenen çek tutarı ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 78,98, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 48, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17,4, Türkiye’de yüzde 0,46 olarak hesaplandı.