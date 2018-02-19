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Esad güçleri Afrin'e giriyor

Terör örgütü PYD/YPG'nin Esad yönetimiyle anlaştığı ve rejime bağlı güçlerin bugün Afrin'e gireceği bildirildi.

Esad güçleri Afrine giriyor

19 Şubat 2018 11:51

Beşşar Esad rejimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Şeyhu Belu bölgesinde bulunan rejim güçlerinin bugün terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e girmesi bekleniyor.

Yerel kaynaklar, PYD/YPG elinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) silahlarının rejim güçlerine geçebileceğini bildirdi. PYD/YPG'nin Afrin çekilip çekilmeyeceğine dair bir bilgi paylaşılmazken, Esad güçlerinin Afrin'i Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na karşı savunacağı öne sürüldü.

Öte yandan TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi

 

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