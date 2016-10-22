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Esat aleyhine slogan attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarıldı

Suriye’deki savaşta anne babası ve 2 kardeşi öldürülen 12 yaşındaki Suriyeli Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarılıp teşekkür etti.

Esat aleyhine slogan attı, Cumhurbaşkanı Erdoğana sarıldı

22 Ekim 2016 20:24
Esat aleyhine slogan attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarıldı - Tıkla İzle

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, 1,1 milyar liraya mal olan 161 tesisin toplu açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitap edeceği sırada protokole gelen Suriyeli çocuk Erdoğan’a sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Bir süre konuşan Suriyeli çocuk Cumhurbaşkanın karşısında Esat aleyhine slogan atmaya başlayınca protokoldekiler şaşırdı. Korumalar tarafından sakinleştirilen Suriyeli çocuğa daha sonra Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından çeşitli hediyeler verildi. Savaşta anne babasını ve 2 kardeşini kaybettiğini anlatan Abdullah Cerruh ismindeki Suriyeli çocuk, “Kahrolsun Esat, Tayyip Erdoğan Allah senden razı olsun” şeklinde konuştu.

Öte yandan borçları yüzünden bir süredir evine gidemediğini iddia eden Sezai B. ismindeki vatandaş Cumhurbaşkanına yazdığı mektubu bir türlü kendisine veremeyince ağlamaya başladı. Karşısında gözyaşı döken Sezai B. ismindeki vatandaşı fark eden Cumhurbaşkanı korumalarına talimat verip Sezai B’nin mektubunu aldı. 

Uğur Uslubaş - Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: esat


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