Villarreal Teknik Direktörü Escriba, Osmanlıspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ev sahibi ekibin maçın ilk yarısında müthiş bir oyun oynadığını belirten Escriba, “İlk yarıda Osmanlıspor’un hakimiyeti vardı. Çok şaşırdım müthiş bir oyun ortaya koydular. Ben de beğendim oyunlarını çok akıllıydılar. Soyunma odasına girdiğimizde ben bunu oyuncularımla paylaştım, normal oyunumuzu oynadığımız zaman her şeyin düzelebileceğini söyledim. Futbolcularım da cevap verdi ikinci yarı bizim üstünlüğümüzle başladı diyebilirim. Penaltı ve kırmızı kartın olması da oyunun seyrini değiştirdi. Penaltıyı atamadıktan hemen sonraki duran topta golün olması kendimize olan güveni yerine getirdi. Devamında 2-2’yi bulduk 3-2’yi de bulabilirdik. Takımımız iyi kapandı. Sonuca baktığınız zaman 2-2’nin adaletli bir sonuç olduğunu düşünüyorum” dedi.

Caner Ünver - Fatih Erdoğan