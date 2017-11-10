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Esenboğa Havalimanı’nda çalışanlar için spor tesisi açıldı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Esenboğa Havalimanı’nda çalışanlar için spor kompleksi açıldı.

Esenboğa Havalimanında çalışanlar için spor tesisi açıldı

10 Kasım 2017 11:46

Esenboğa Havalimanı çalışanları için yapılan tenis kortu, basketbol sahası ve voleybol sahası açılış töreni gerçekleşti. Açılışa, Ankara Valisi Ercan Topaca, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, THK Başkanı Kürşad Atılgan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Selay Mürey, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ile TAV Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer katıldı.
Ankara Valisi Ercan Topaca, törende yaptığı konuşmada, yapılan spor tesislerinin çalışanların hayatını kolaylaştıracağına işaret ederek, "8 bin çalışanı ve yıllık 15 milyondan fazla yolcu giriş çıkışı olan Esenboğa Havalimanı'nda spor tesisleri olmazsa olmazdı. Son dönemde millet olarak spor konusundaki bilincimiz artıyor. İnsanlarımız sporun bütün dallarında faaliyet göstermek istiyor. Burada o imkan yoktu. Başlangıcı bu tesislerle yapmış oluyoruz" diye konuştu.
Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Soylu, "Esenboğa Havalimanı'nda spor kompleksi açmaktaki hedefimiz yoğun tempoyla çalışan personelimize ve çocuklarına spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmektir" dedi.
 

Etiketler: TAV Havalimanları

 

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