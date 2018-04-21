Esenyurt Üniversitesi madalyaları topladı

Türkiye Aşçılar Federasyonunca Afyonkarahisar’da bu yıl ilki düzenlenen festival, çeşitli etkinliklere sahne oldu. Festivalin ikinci gününde, 1’i Yunanistan’dan olmak üzere 7 üniversiteden öğrencilerin oluşturduğu takımların katıldığı yemek yarışması yapıldı. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço etkinlik alanında gerçekleştirilen yarışma 6 kategoride düzenlendi. Yarışmaya, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden 6 kategoride 5 farklı öğrenci katıldı.



Yarışmaya katılan üniversite öğrencileri, Afyonkarahisar’ın yöresel ürünlerini kullanarak yemeklerini hazırladı. Öğrenciler, izleyenler tarafından tezahüratlarla desteklendi. Öğrenciler, 45 dakika içinde yemeklerini hazırlayarak sunum yapmaya çalıştı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden uluslararası alanda ün kazanmış jüri üyeleri ise öğrencilerin tezgahlarını dolaşarak malzemeleri kullanma, tabak düzeni, lezzet ve görünüş açısından değerlendirdikleri yemekleri puanladı.



İstanbul Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü Program Başkanı Sultan Yüksekkaya, yarışmaların çok heyecanlı geçtiğini belirterek, “İstanbul’dan Gastro Afyon 2018 Yarışması için geldik. Toplamda 5 öğrencimiz ile 6 kategoriye katıldık. Başlangıç tabağımızda avokadolu somon tartar yaptık. Sonrasında çıtır ciğer kapama yaptık. Balık kategorisinde kinoalı levrek ızgara ile yarışacağız. Ette fıstıklı kuzu pirzola, tatlıda da fresh meyveli pankek yapıp kapalı kutuyu bekleyeceğiz artık. Afyon çok güzel, çok beğendik, beklediğimizden çok daha güzel çıktı. Çok heyecanlı bir şekilde yarışmanın sonunu bekledik. Yarıştığımız kategorilerin dışında en iyi üniversite ekip kategorisinde altın madalya ile birincilik aldık. Katılım gösteren ve bizi destekleyen öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.



Esenyurt Üniversitesi Aşçılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Okan Tezel ise, takım halinde iyi sonuçlar aldıklarını ifade ederek, “Daha önceki yarışmalardan tecrübe edindiğim kadarıyla burada takımımızla yarışmaya geldik. Ben fıstıklı kuzu pirzola hazırladım. İyi sonuçlar ile üniversitemize dönüyoruz" diye konuştu.



İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri yarışma sonunda; en iyi üniversite ekip kategorisinde altın madalya ile birinci, başlangıç tabağı kategorisinde gümüş madalya ile dördüncü, sakatat tabağı kategorisinde gümüş madalya ile ikinci, balık tabağı kategorisinde gümüş madalya ile üçüncü, et yemeği kategorisinde gümüş madalya ile birinci, tatlı tabağı kategorisinde gümüş madalya dördüncü oldu. Genel klansmanda ise çok küçük bir farkla Esenyurt Üniversitesi ikincilik kupası aldı.