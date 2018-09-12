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Esenyurt'ta bodrum katında dehşet

Esenyurt'ta bodrum katında dehşet
Esenyurt'ta bodrum katında dehşet

Esenyurt’ta bir apartmanın bodrum katında Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın öldürüldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı.

Esenyurt’ta bodrum katında dehşet - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt'un Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın bodrum katında kalan Fas uyruklu 2 kişi kimliği belirsiz şahıslar tarafından vuruldu. Silah sesleri üzerine uyanan apartman sakinleri, bodrum katında bulunan yabancı uyruklu şahısların kanlar içinde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde kalan kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan erkek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fas uyruklu şahısları vuran şüphelilerin olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yabancı uyruklu bir kadının öldürüldüğünü belirten bir esnaf, "Sabaha dükkana geldim. Yan taraftaki apartmanın bodrum katında kalan Fas uyruklu bir kadının öldürüldüğü söylendi. Yanında kalan erkek şahısta yaralanmış. Polisler buradaydı. Çalışma yapıyordu. Duyup bildiklerimiz bu kadar'' şeklinde konuştu.  

Oğuzcan Yazar
 

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