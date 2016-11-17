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Esenyurt'ta cinayet anı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz iki kişi arkadan yaklaştıkları bir kişiyi silahla vurarak öldürdü. Seken kurşunlardan yoldaki iki kişi de yaralanırken, silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı.

Esenyurtta cinayet anı kamerada

17 Kasım 2016 13:37
Esenyurt'ta cinayet anı kamerada - Tıkla İzle

Olay Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Silahlı kimliği belirsiz iki kişi arkadan henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsa yaklaştı. Şahıslar bellerindeki silahı çıkararak şahsa arkadan defalarca ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonrası şahıs hayatını kaybederken, seken kurşunlardan yolda geçmekte olan iki kişi de yaralandı. Saldırganlar kayıplara karışırken, cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganlar, kurbanlarına arkadan yaklaşıyor.Bu sırada bir saldırgan silahını çekip tetiği basıyor.Ancak silah ateş almıyor. Şahıs kendisini vurmaya çalışan şahısları farkederek arkasını dönerek silahlı şahsa vuruyor. Bu sırada silahlı iki kişi defalarca ateş ediyor. Saldırganlar ardından olay yerinden uzaklaşıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

Etiketler: cinayet, Esenyurt


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