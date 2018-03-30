Diğer
Kategoriler

Esenyurt’ta günlük kiralık dairede üniversiteli kızın şok ölümü

Esenyurt’ta bulunan lüks bir rezidansta günlük kiralanan dairede üniversite öğrencisi genç kız asılı halde ölü bulunurken, kızın yanında not bulundu. Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Esenyurtta günlük kiralık dairede üniversiteli kızın şok ölümü

30 Mart 2018 18:42
Esenyurt’ta günlük kiralık dairede üniversiteli kızın şok ölümü - Tıkla İzle

Olay, Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, özel bir üniversitede eğitim gören Burçak Helvacı (22), dün rezidansa gelerek günübirlik bir ev kiraladı. Evden çıkış saati gelen genç kızdan haber alamayınca kapıyı açan görevliler, genç kızın asılı ve cansız bedenini bularak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Genç kızın hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ölümden önce not 

İstanbul’da özel bir üniversitenin fizyoterapi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen Helvacı’nın ölü bulunduğu dairede not bulunduğu bilgisine de ulaşıldı. Kızın bıraktığı notta ise yaşamaktan bıktığı ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı şeklinde bir yazı bulunduğu öğrenildi.  

Murat Delice
 

Etiketler: Esenyurt

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç