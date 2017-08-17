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Esenyurt’ta kamyonet dehşeti kamerada

Esenyurt’ta freni patlayan kamyonet , kaldırımda dükkan önünde oturan ikisi çocuk üç kişiye çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken ,faciadan kıl payı dönülen kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurtta kamyonet dehşeti kamerada

17 Ağustos 2017 09:30
Esenyurt’ta kamyonet dehşeti kamerada - Tıkla İzle

Kaza dün akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir nalbur dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre dükkanın önünden geçerek yokuş yukarı çıkan cam yüklü kamyonetin freni patladı. Freni patlayan kamyonet, hızla nalbur dükkanına doğru geldi. Bu sırada nalbur dükkanı önünde taburelerde oturan Sibel Ç. (26) üzerilerine doğru gelen kamyoneti fark ederek Asmin Ç. (7) ile birlikte kaçmaya çalıştı. Sibel Ç. kaçmayı başarırken hızla gelen kamyonet Asmin Ç., Solmaz Y. ve Berat Y.’a çarptı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Asmin Ç. (7), Solmaz Y. ve Berat Y.’ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı saniye saniye nalbur dükkanının ve çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde kamyonet nalbur dükkanının yanından geçip gidiyor. Bu sırada 4 kişinin dükkanın önünde oturduğu görülüyor. Bir süre sonra kamyonet geri geri hızla dükkana doğru geliyor. Nalbur dükkanı önünde oturanlardan biri üzerlerine doğru gelen kamyoneti fark edip, kız çocuğu ile birlikte kaçmaya çalışıyor. Hızla gelen kamyonet taburede oturan kadınla çocuk ile kaçmaya çalışan kız çocuğuna çarpıyor.

Alper Korkmaz - Ufuk Kıvık

Etiketler: Esenyurt, kamyonet dehşeti


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