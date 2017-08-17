Esenyurt’ta kontrolden çıkan kamyon inşaat alanına uçtu

Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat alanına yük getiren kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten kontrolden çıkarak bina girişindeki önce korkuluklara çarptı ardından inşaat alanı içerisine düştü. Kamyon içerisinde bulunan dört kişi , inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kamyon içerisinde bulunan 4 kişi en yakında hastane sevk edilirken, kamyonun inşaat alanından çıkarılma çalışmaları sürüyor.

Alper Korkmaz - Ufuk Kıvık