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Esenyurt’ta kontrolden çıkan kamyon inşaat alanına uçtu

Esenyurt’ta kontrolden çıkan bir kamyon inşaat alanına uçtu.Kamyon içerisinde bulunan dört kişi inşaat işçileri tarafından kurtarılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurtta kontrolden çıkan kamyon inşaat alanına uçtu

17 Ağustos 2017 12:55
Kontrolden çıkan kamyon inşaat alanına uçtu - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat alanına yük getiren kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten kontrolden çıkarak bina girişindeki önce korkuluklara çarptı ardından inşaat alanı içerisine düştü. Kamyon içerisinde bulunan dört kişi , inşaat işçileri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kamyon içerisinde bulunan 4 kişi en yakında hastane sevk edilirken, kamyonun inşaat alanından çıkarılma çalışmaları sürüyor.

Alper Korkmaz - Ufuk Kıvık


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