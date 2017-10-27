Esenyurt’ta meydana gelen toprak kaymasında 20 bina hasar gördü

Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde belediye tarafından yapımı süren pazar alanı ve kapalı otopark inşaatında toprak kayması meydana geldi. Gece 01.00 sıralarında sağanak yağışın da etkisiyle yumuşayan toprak büyük bir gürültüyle kaydı. İnşaat alanı çevresinde oturan mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar sokağa döküldü. Birçok ev zarar görürken, binalar arasında 5-10 santim aralıklar ve sokak üzerinde yarıklar oluştu. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Binaları zarar gören vatandaşların evleri belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Kimi vatandaşlar yetkililerin gösterdiği yerlere yerleştirilirken, kimi vatandaşlar ise yakınlarının evlerine gitti.

Deprem oldu sandılar

Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle kayan toprak mahalle sakinlerini korkuttu. Deprem olduğunu sanan vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı. Yaşadığı bina zarar gören Döndü Gökdemir, “Bizim binalarımız da birbirinden ayrılmış durumda. Baya mağdur olanlar var. Burada da 3 bina boşaltıldı. Komşularımız hepsi dışarıda kaldılar” diye konuştu.

Zarar gören 3 katlı binadaki eşyalarını boşaltan bir başka vatandaş ise, “Kapalı pazarla otopark olacaktı. Yağmurdan önce yine tahliye etmişlerdi bizi çatlamıştı evlerimiz. Belediyeye gittik tamam gidin mühürleri açın oturun. Sonra burası kaydı. Korktuk kaçtık. Evimiz de çatladı” dedi. Yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getiren Bahattin Tavacı ise, "Binamız zarar gördü, kapımız mühürlendi. Yer göstermiyorlar. Diyorlar otellere yerleştireceğiz. Otelde ne yapacağız? Kaç gün sürecek? Neler olacak bilmiyoruz. Eşyalarımızı aldık bekliyoruz. Mağduruz" şeklinde konuştu.

Gidecek yerleri olmadığı için belediyenin gösterdiği otele yerleşeceklerini söyleyen aile ise, “Gece yağmur yağınca burada kaymalar oldu. Çalışanlara söyledik aralara beton koydular. Bir şey olmaz dediler. Daha sonra da tamamen kaydı. Çok büyük gürültü oldu. Binamız da yoldan ayrıldı. Ailemizle perişan olduk. Dışarıda kaldık. Bizi otele yerleştirecekler şimdi ne kadar sürecek bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Alper Korkmaz

