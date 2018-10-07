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Eser Yenenler, '3 Adam'dan ayrıldı

Eser Yenenler, '3 Adam'dan ayrıldı
Eser Yenenler, '3 Adam'dan ayrıldı

Oyuncu ve sunucu Eser Yenerler'in İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan ayrılarak yoluna tek başına devam etme kararı aldığı iddia edildi.

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'la birlikte yaptığı '3 Adam' programıyla ses getiren Eser Yenenler'in yoluna tek başına devam etme kararı aldığı öne sürüldü.

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile çok iyi dost olduğunu ama artık herkesin kendi kariyerleri için solo projelere yönelmesini gerektiğini söyleyen Eser Yenenler'in müziğe yöneleceği iddia edildi.

Eser Yenenler, lise yıllarında yaptığı gibi yeni bir rock grubu projesini hayata geçirmeyi de planlarken; Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, 'Yol Arkadaşım 2' filmlerinin vizyona girmesi için gün sayıyor.

Kaynak: Milliyet

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