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Eşi cezaevinde olan kadın, gözyaşları içinde Bakan'dan yardım istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli programına eşlik eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Denizli Valiliği ziyaretinin ardından kendisine seslenen bir kadın, Bakandan erken yaşta evlenenler için yasa tasarısı istedi. 15 yaşındayken evlenen ve 7 yıllık evli olan kadın, cezaevinde olan kocası için yardım talebinde bulundu.

Eşi cezaevinde olan kadın, gözyaşları içinde Bakandan yardım istedi

19 Ağustos 2017 19:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli programı kapsamında Denizli Valiliğine gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valilik ziyaretinin ardından il danışma toplantısına geçmek üzere makam aracına giderken kendisine seslenen kadının yanına giderek sohbet etti. 22 yaşındaki Mahinur Bilmez, erken yaşta evlenenler için yasa tasarısı ve ceza evindeki kocasının serbest bırakılmasını istedi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya Mahinur Bilmez’e durumu hakkında sorular sordu. 7 sene önce eşiyle birlikte kaçtıklarını ve daha sonra evlendiklerini, eşinin ona hem annelik hem babalık yaptığını ama 8 ay önce eşinin cezaevine gönderildiğini, eşinin daha 7 sene hapis yatacağını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan yardım isteyen Mahinur Bilmez, olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 

Halit Özdemir 

Etiketler: Denizli, recep tayyip erdoğan


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