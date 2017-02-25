Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi F.D ile henüz ismi öğrenilemeyen kocası arasında evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kocası tarafından darp edilen ve eve kilitlenen kadının sesini duyan komşuları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldılar

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açamayınca, 2’nci kattaki eve merdiven uzatarak girebildi. Merdivenle aşağı indirilen F.D. ile 12 yaşındaki kızı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, olayın ardından kaçtığı belirtilen F.D.'nin eşini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

