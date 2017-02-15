Aksu ilçesi Solak Mahallesi’nde fide yetiştiriciliği yapan 60 yaşındaki Muammer Gün, geçtiğimiz pazartesi akşamı 13 yaşındaki oğlu Viktor ve 15 yaşındaki kızı Leyla Gün'e içine tarım ilacı koyduğu şekerlemeleri yedirip zehirlemiş, ardından İngilizce öğretmeni olan eşi 37 yaşındaki Anna Gün'ü, göğsüne pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Muammer Gün dün saat 11.00 sıralarında da polisi telefonunu arayarak, çocuklarını zehirleyip eşini tüfekle öldürdüğünü söylemiş ardından pompalı tüfeği çenesine dayayıp ateşleyerek intihar etmişti. Polisin dün evde yaptığı incelemenin ardından Gün ailesinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu Morgunda bugün Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinde Leyla ve Victor Gün kardeşlerin zehirlendiği maddenin laboratuvar incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan otopsisi yapılan cenazeleri almaya Muammer Gün ve Anna Gün'ün yakınları gelmedi. Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin 37 yaşındaki anne Anna Gün ve zehirlenerek öldürülen çocukların Rusya'daki yakınlarıyla irtibata geçtiği öğrenildi. Anna Gün ve çocuklarının cenazelerinin yakınlarının isteği üzerine özel bir cenaze hizmetleri şirketi tarafından adli tıp morgundan bu hafta içinde alınarak Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

Adem Akalan

