Efeler Mahallesi Kavala Caddesi'nde meydana gelen alayda; Bir süre önce eşiyle tartışmasının ardından evden ayrılan bir çocuk annesi Senem Zeybek (22), annesi Saniye Özdemir’in yanına yerleşti. Olay gecesi Senem Zeybek’in eşi Nazmi Zeybek barışmak için Saniye Özdemir’in evine geldi. Eşi barışma teklifini kabul etmeyince Nazmi Zeybek, pompalı tüfekle ateş ederek eşi Senem Zeybek ve kayın validesi Saniye Özdemir’i öldürüp, olay yerinden kaçtı.

Cinayet zanlısı Nazmi Zeybek, öğle saatlerinde İzmir’de polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı, ifadesinin alınması amacıyla Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hüseyin Çalışkan