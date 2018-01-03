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Eşini darp eden şahıs serbest

Van’da yanında bebeği bulunan eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eşini darp eden şahıs serbest

03 Ocak 2018 19:43
Eşini darp eden şahıs serbest - Tıkla İzle

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.P., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şiddet gören Y.P.'nin ise eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

 

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