Eşini darp eden şahıs serbest

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.P., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şiddet gören Y.P.'nin ise eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.P., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şiddet gören Y.P.'nin ise eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Van’da yanında bebeği bulunan eşini tekmelerken amatör kamera tarafından görüntülenen şahıs yakalandı.