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Eşini ve akrabasını bıçaklayan İranlı tutuklandı

Kayseri’de ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eşini ve eşinin akrabasını bıçakla yaralayan İranlı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini ve akrabasını bıçaklayan İranlı tutuklandı

22 Ocak 2018 10:58

18 Ocak gece 03.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak’ta meydana gelen olayda İran uyruklu 34 yaşındaki Hamıdreza F. ailevi sorunlar nedeniyle 32 yaşındaki eşi Sahar B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Hamıdreza F. eşi Sahar B. ile evde bulunan eşinin akrabası 27 yaşındaki Mohammedadalı B’yi eline geçirdiği bıçak ile yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, şüpheli Hamıdreza F. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet’teki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edilen şüpheli Hamıdreza F., ‘kasten yaralama’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şeref Kahraman
 

 

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