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Eşini ve sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdü

Manisa’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini, ardından da eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü direksiyon hocasını öldürdü.

Eşini ve sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdü

24 Nisan 2018 15:08

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Deniz A.’yı (25) konuşmak için kent ormanına götüren Ramazan A. (28) burada eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü. Ramazan A. daha sonra eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu. Kafede eşiyle birlikte oturan Murat Ç’ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU 

Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakoluna giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü, ardından da aşığı olduğu öne sürülen Murat Ç.’ye ateş ettiğini itiraf etti. Ramazan A.’nın ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 25 yaşındaki Deniz A.’nın cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Celal Bayar Üniversitesi morguna kaldırıldı. 

Ramazan A. olay yeri inceleme sırasında ‘sadece namus başka bir şey yok’ dediği öğrenildi. 

Sadık Cangel - Önder Aydın 

 

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