Ala, “Jandarma ve emniyet bana bağlı, gözaltına alan biziz. Onu Adalet Bakanlığı’na soracaksınız. Bırakan hakimler hakkında soruşturma açıldı. Ben Adil Öksüz’ü ne tanırım, ne gördüm, ne duydum" dedi.

Efkan Ala, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerine bilgi verdi, sorularını cevapladı. Ala, Fetullah Gülen terör örgütünün 1980’li yıllardan itibaren devletin önemli kademelere sızmaya başladığını ifade ederek, 28 Şubat’ın önlerini açtığını belirtti. Ala, örgütün teşkilatlar asına bakıldığında gizli, gizliliğe önem veren farklı bir örgütlenme yapısının ortaya çıktığını söyleyerek, kod isimlerinin olduğunu, birbirleri ile haberleşme sistemleri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davos’ta ’one minute’ten sonrasında örgütün hükümet aleyhine dinlemeler yaptığını söyleyen Ala, ortalama 250 bin kişinin dinlendiğini açıkladı. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünden sonra emniyette değişikliklerden bahseden Ala, "Emniyetin operasyonel birimlerinde, emniyet müdürleri seviyesinde yüzde 90 oranında, İki-üç ay içerisinde tamamını değiştirdik. İstihbarat teşkilatı zaman içinde yüzde 99’lara varan oranda değişti. 35 bin kişinin operasyonel birimlerden alınıp başka yerlere gönderildi. Biz görevde aldıklarımızı bir müddet sonra aynı şekilde isimleri boş bırakılmış şekilde yargıda geri döndürmeye başladılar" dedi.

İç güvenlik paketine yönelik olarak Ala, "O yasanın çıkmasının ne kadar ehemmiyet olduğunu gösterdi. Darbe girişimini önleyici tutum aldı" şeklinde konuştu.

Darbe girişimi olduğu sırada Sağlık Bakanı’na başsağlığı dileklerini ilettiğini söyleyen Ala, "21.20 uçağı ile Ankara’ya hareket ettik. MİT Müsteşarı beni aradı. ’Darbe oldu’ dedi, bende ’ne darbesi’ dedim. Olaylar anlattı. Havalananında değerlendirme toplantı yaptık. Hemen o anda Emniyet Genel Müdürü’nü aradım. Özel Harekat Başkan’ı Asayiş Komutanı Çetin görüştük. Özel Kuvvetler Komutanı kendisinin harekete geçeceğini söylediğinde, bende kendisine ’hükümet ve Cumhurbaşkanımız adına bu lafa karşı her türlü yetkiye sahipsin’ dedim. Özel Harekat Başkanı Asayiş Komutanı kendi sistemini organizasyonunu yaptı" diye konuştu.

“Ben Adil Öksüz’ü ne tanırım, ne gördüm, ne duydum"

Darbe girişimine ilişkin olarak Ala, kendilerine darbe girişiminin olacağına dair bir istihbarat alınmadığını kaydetti. Ala, Adil Öksüz ile ilgili soruya, "Sorgulayan ben değilim. Siz bu sistemin göbeğindeki olan kişilerle diyalogu olan bir kişisiniz. Herkes birbiriyle resim çektiriyor. Biz AK Parti hükümetleri olarak bir örgüt suç işlemeye başladıkları anda gerekli tedbirleri aldık. O zaman karşı çıktınız. Hiç kimse hükümetin politikalarını yargılayamaz" ifadelerini kullandı.

Ala, Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin soruya, "Jandarma ve Emniyet bana bağlı, gözaltına alan biziz. Onu Adalet Bakanlığı’na soracaksınız. Bırakan hakimler hakkında soruşturma açıldı. Ben Adil Öksüz’ü ne tanırım, ne gördüm, ne duydum" dedi.