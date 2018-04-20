Diğer
Kategoriler

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı kamerada

Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın kafeteryada oturduğu esnada Yüksel K. tarafından öldürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski Bakan Ercan Vuralhanın öldürülme anı kamerada

20 Nisan 2018 23:30
Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı kamerada - Tıkla İzle

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra bıçağıyla birlikte teslim olan Yüksel K., Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Yüksel K. cinayeti, eski bakan Vuralhan ile aralarında alacak-verecek meselesinden ötürü işlediğini itiraf etmişti. Şubedeki işlemlerinin ardından Yüksel K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Vuralhan’ın öldürüldüğü anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dehşet anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, eski bakan Vuralhan saldırgan Yüksel K. ile oturuyor. Bir süre sohbet ettiği görülen ikiliden Yüksel K. bir anda Vuralhan’ın üzerine atlıyor. Eline geçirdiği bıçakla Vuralhan’ın boğazını kesen saldırgan ardından ellerini havaya kaldırıyor. Olayı gören kafeteryanın çalışanları ise bir anlık şok yaşıyor.  

Doğan Can Cesur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç