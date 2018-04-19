Eski Bakan Vuralhan cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksek K., ekipler tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülmüştü.

Sorgusunda suçunu kabul eden zanlı, ifadesinde Vuralhan’a 2014 yılından itibaren iş yapma vaadiyle 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini söyledi. Borçları konuşmak üzere kafeteryaya gelen zanlının bakanın kendisinden 2 bin 500 lira daha istemesi üzerine kendini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Yüksel K.’nın emniyette daha önceden bir suç kaydı olmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur

