Diğer
Kategoriler

Eski Baro başkanı Taştan tahliye oldu

Gümüşhane’de geçtiğimiz Haziran ayında başlatılan FETÖ/PDY il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon kapsamında 28 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konan Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu eski Başkanı Avukat İsmail Taştan, tahliye edildi.

Eski Baro başkanı Taştan tahliye oldu

02 Aralık 2016 23:50

Taştan’ın avukatı Av. Ali Haydar Dereli yaptığı açıklamada süreçle ilgili gizlilik kararı olduğundan konuşamayacaklarını belirterek, “Başkanın tahliyesi doğru bir karardır. Adalet yerini buldu. Hain FETÖ örgütünün sorumluları olan gerçek suçlular cezasını çekecek inşallah. Vatandaşlarımıza ve şüphelilere düşen görev adalete yardımcı olmak ve bildiklerini Başsavcılıklara anlatmaktır. Böylece suçlunun ve suçsuzun ayrılmasında yargımıza faydalı olur ve bu hain örgütü ebediyen güzel ülkemizden sileriz” dedi. 

Recep Ergin

Etiketler: fetö, gümüşhane, Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu eski Başkanı Avukat, tahliye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç