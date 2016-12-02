Taştan’ın avukatı Av. Ali Haydar Dereli yaptığı açıklamada süreçle ilgili gizlilik kararı olduğundan konuşamayacaklarını belirterek, “Başkanın tahliyesi doğru bir karardır. Adalet yerini buldu. Hain FETÖ örgütünün sorumluları olan gerçek suçlular cezasını çekecek inşallah. Vatandaşlarımıza ve şüphelilere düşen görev adalete yardımcı olmak ve bildiklerini Başsavcılıklara anlatmaktır. Böylece suçlunun ve suçsuzun ayrılmasında yargımıza faydalı olur ve bu hain örgütü ebediyen güzel ülkemizden sileriz” dedi.

Recep Ergin