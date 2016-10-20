Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Bursa’daki evinde polis ekiplerince gözaltına alınan Doğan, Çorum’a getirilmişti. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan eski Emniyet Müdürü Doğan, çıkarıldığı mahkemece ’terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklandı.
Bitlis ve Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Doğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevinden ihraç edilmişti.