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Eski eşyalar ‘Eskici Baba’nın dükkanında değer buluyor

Konya’da yaşayan 60 yaşındaki Ali Torunoğlu, açtığı dükkanda eski ve tarihi eşyaları alıp bakımlarını yaptıktan sonra satışa sunuyor.

Eski eşyalar Eskici Babanın dükkanında değer buluyor

16 Kasım 2016 12:07

Yaşamının büyük bir kısmının Konya dışında çalışmakla geçtiğini belirten Ali Torunoğlu, bu işe emekli olduktan sonra başladığını söyledi. Farklı illerde geçen yaşantısının ardından Konya’ya dönüş yaptığını anlatan Torunoğlu, “Konya’ya dönüş yaptık, antikaya olan merakımızdan da ufak bir dükkan açtık ve emekliliğin tadını çıkarmaya çalışıyorum. 7 yıldır bu işi yapıyorum. Pazarlardan topluyoruz, köylerden, kentlerden bize geliyor, takas ediyoruz, internetten alıp veriyoruz” dedi.

Kendisinde her çeşit ürünün olduğunu söyleyen Torunoğlu, “Ailede bu işle uğraşan tek ben varım. Çocukluktan gelen bir merakım yani. Bizde her çeşit ürün var, bunun ucu bucağı yok. Eski olan her şey kıymetli bizim için” şeklinde konuştu. Sattığı eşyalara talebin çok iyi olduğunu belirten Ali Torunoğlu, “300 liraya da eşya var, 500 liraya da var, 5 bin liraya da var. Belli olmuyor ama şu anda elimizde çok pahalı bir ürün yok. Sürekli geliyor gidiyor. Talep çok iyi maşallah. Türkiye’nin dört bir yanına mal gönderiyoruz, oralardan da alıyoruz, vakit geçiyoruz” diye konuştu.

Etiketler: Ali Torunoğlu, eskici baba


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