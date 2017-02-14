Darbe girişimin ardından tutuklanan Bartın eski Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay M.E. hakkında iddianame tamamlandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde Garnizon Komutanlığı görevini yapan şüpheli M.E. hakkında, ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ ile ‘anayasayı ihlal’ suçlarından dolayı yargılanması talebiyle Bartın Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır” denildi.

Mustafa Kurt