Diğer
Kategoriler

Eski Güney Kore Başbakanı 92 yaşında öldü

Güney Kore'nin eski Başbakanı ve gizli servis ajansının kurucusu Kim Jong-pil, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Güney Kore Başbakanı 92 yaşında öldü

23 Haziran 2018 10:15

Eski Güney Kore Başbakanı ve ülkenin en önemli casusluk ajansının kurucusu Kim Jong-pil 92 yaşında Seul'de öldü. Yaşa bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtilen Kim Jong-pil, Başbakanlık görevini 1971'den 1975'e kadar Park hükümeti adına ve 1998'den 2000'e kadar Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung altında yapmıştı. Kim, Güney Kore muhafazakar siyasetinin zirvesindeyken eski Cumhurbaşkanı Kim Young-sam ve Kim Dae-jung ile birlikte "Üç Kim" olarak tanımlanan dönemde 1980'lerde ve 1990'larda ülkenin en etkili siyasetçilerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Kim Jong-pil aynı zamanda Kore'nin eski sömürge hükümdarı Japonya ile olan ilişkilerini normale döndürmek için gizli müzakereleri başlatarak 1960’larda ülke genelinde protestolara yol açmıştı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç