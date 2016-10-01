Ulaştırma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı ile Başbakanlık Müsteşarı, kısa dönem İçişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı 86 yaşındaki Ahmet Selçuk, Antalya’nın Kaş ilçesinde rahatsızlanarak Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Selçuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Selçuk için 3 Ekim Pazartesi günü Antalya Valiliği’nde tören düzenlenecek. Selçuk’un cenazesi daha sonra Muratpaşa Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Uncalı aile mezarlığına defnedilecek.

Ulaştırma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Ahmet Selçuk 17 Ekim 1986- 7 Nisan 1990 tarihleri arasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulundu. 29 Kasım 1987 Türkiye genel seçimleri öncesi 16 Eylül 1987 - 21 Aralık 1987 tarihleri arasında Anayasa gereği İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Ahmet Selçuk daha sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve 1991 yılında da Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirilmişti.