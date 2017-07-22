Diğer
Kategoriler

Eski kayınbiraderleri tarafından darp edilen adam öldü

Elazığ'da eski kayınbiraderleri tarafından kafasına odunla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Eski kayınbiraderleri tarafından darp edilen adam öldü

22 Temmuz 2017 21:12

Olay, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşinin bulunduğu eve giden Bilal B. (34), eski kayınbiraderleri tarafından darp edildi. Kafasına odunla da vurulan Bilal B., ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal B'nin ölümüyle ile ilgili eski eşi A.A. ile eski kayınbiraderi Y.A'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!