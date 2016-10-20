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Eski KOM Şube Müdürü gözaltına alındı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı ileri sürülen eski İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü gözaltına alındı.

Eski KOM Şube Müdürü gözaltına alındı

20 Ekim 2016 20:29

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandığı ‘ByLock’ uygulaması kullandığı öne sürülen emekli eski KOM müdürü E.D. gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevini yapan E.D., ardından Antalya'ya müdür yardımcısı olarak atanmış sonra atandığı Diyarbakır’da emekli olmuştu.
Uşak'ta ‘Bylock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alınacak. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: KOM Şube Müdürü


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