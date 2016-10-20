Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandığı ‘ByLock’ uygulaması kullandığı öne sürülen emekli eski KOM müdürü E.D. gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevini yapan E.D., ardından Antalya'ya müdür yardımcısı olarak atanmış sonra atandığı Diyarbakır’da emekli olmuştu.

Uşak'ta ‘Bylock’ kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan E.D., Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alınacak.

Medeni Topaloğlu

