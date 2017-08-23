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Eski muhtar maganda kurşunu kurbanı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde düğün sırasında bir magandanın silahından çıkan kurşunla yaralanan eski muhtar hastanede hayatını kaybetti.

Eski muhtar maganda kurşunu kurbanı

23 Ağustos 2017 13:09

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şehit Hakan Mahallesi'nde bir akrabasının dün akşam gerçekleşen düğününe katılan İne Mahallesi eski muhtarı Necip Çetinkaya (64), düğün esnasında kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen bir silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olayın ardından yakınları tarafından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, sevk edildiği Kelkit Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri silahını rastgele ateşleyen kişiyi bulmak için geniş çaplı çalışma başlatırken, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İlçede sevilen bir isim olan Çetinkaya bugün ikindi namazının ardından aynı mahallede toprağa verilecek. 

Recep Ergin
 

Etiketler: eski muhtar


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