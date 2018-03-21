Diğer
Kategoriler

Eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde eski muhtar zeytinlikte ölü olarak bulundu.

Eski muhtar zeytinlikte ölü bulundu

21 Mart 2018 19:30

Yeni Gürle Mahallesi’nde 2004-2014 yılları arasında muhtarlık yapan ve bir dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği vazifesinde bulunan Ahmet Altın, kendisine ait zeytinlikte ölü olarak bulundu. Traktörü ile zeytinliğe giden Ahmet Altın’dan yakınları haber alamadı. Zeytinliğe giden yeğeni, Altın’ın traktörün yanında yerde yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri, Ahmet Altın’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Altın’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Altın’ın kalp krizi neticesinde ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.  

Musa Öztürk
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç