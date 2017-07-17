Diğer
Kategoriler

Eski sevgilisinin evine sığındığı adamı vurarak öldürdü

Konya’da sokak ortasında tüfekle vurularak öldürülen Mahir Tılısbık'ın, evlerine sığınan kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eski sevgilisinin evine sığındığı adamı vurarak öldürdü

17 Temmuz 2017 13:12

Olay, dün saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bir iş yerinde çalışan Elif T. bir süredir sevgili olduğu Behçet Ö. ile bir ay önce ayrıldı. Sevgilisinden ayrılan Elif T. işten de ayrıldıktan sonra iş yerinden arkadaş olduğu Hülya G.’nin dini nikahlı eşi Mahir Tılısbık (31) ile birlikte yaşadığı evde kalmaya başladı. Bu sürede Behçet Ö. (23) barışmak istediğini söyleyerek Elif T.’yi sürekli aramaya başladı. Behçet Ö. yine barışmak istediğini söylemek üzere eski sevgilisini aradı. Bu sırada Elif T.’nin arkadaşı olan Hülya G.’nin dini nikahlı eşi Mahir Tısılbık telefonu açarak bir daha aramamasını söyledi. Bu sırada ikili arasında telefonda tartışma çıktı ve Mahir Tılısbık tekrar arayarak Behçet Ö.’yü evinin önüne çağırdı. Behçet Ö. ve yanındaki arkadaşı Atilla Y.’nin (28) cadde üzerine otomobille geldiğini gören Mahir Tılısbık evinden aşağı indi. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine Mahir Tılısbık 'sallama' diye tabir edilen satırla Behçet Ö. ve Atilla Y.’ye saldırarak araçlarının camını kırdı. Bunun üzerine Behçet Ö. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Mahir Tılısbık’a ateş edip olay yerinden kaçtı.

Cinayet anına şahit olmuş

İkilinin tartışmasını balkondan izleyen Elif T. de eski sevgilisinin Mahir Tılısbık’a ateş açtığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tılısbık, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahir Tılısbık hayatını kaybetti. Elif T. ise Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaydan sonra Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Behçet Ö. ve arkadaşı Atilla Y. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Şüphelilerden Atilla Y. gazetecileri görünce, “Neyi çekiyorsun” derken, Behçet Ö. gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna cevap vermedi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Mustafa Beşer - İbrahim Yetkin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!