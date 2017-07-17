Eski sevgilisinin evine sığındığı adamı vurarak öldürdü

Olay, dün saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bir iş yerinde çalışan Elif T. bir süredir sevgili olduğu Behçet Ö. ile bir ay önce ayrıldı. Sevgilisinden ayrılan Elif T. işten de ayrıldıktan sonra iş yerinden arkadaş olduğu Hülya G.’nin dini nikahlı eşi Mahir Tılısbık (31) ile birlikte yaşadığı evde kalmaya başladı. Bu sürede Behçet Ö. (23) barışmak istediğini söyleyerek Elif T.’yi sürekli aramaya başladı. Behçet Ö. yine barışmak istediğini söylemek üzere eski sevgilisini aradı. Bu sırada Elif T.’nin arkadaşı olan Hülya G.’nin dini nikahlı eşi Mahir Tısılbık telefonu açarak bir daha aramamasını söyledi. Bu sırada ikili arasında telefonda tartışma çıktı ve Mahir Tılısbık tekrar arayarak Behçet Ö.’yü evinin önüne çağırdı. Behçet Ö. ve yanındaki arkadaşı Atilla Y.’nin (28) cadde üzerine otomobille geldiğini gören Mahir Tılısbık evinden aşağı indi. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine Mahir Tılısbık 'sallama' diye tabir edilen satırla Behçet Ö. ve Atilla Y.’ye saldırarak araçlarının camını kırdı. Bunun üzerine Behçet Ö. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Mahir Tılısbık’a ateş edip olay yerinden kaçtı.

Cinayet anına şahit olmuş



İkilinin tartışmasını balkondan izleyen Elif T. de eski sevgilisinin Mahir Tılısbık’a ateş açtığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tılısbık, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahir Tılısbık hayatını kaybetti. Elif T. ise Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaydan sonra Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Behçet Ö. ve arkadaşı Atilla Y. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Şüphelilerden Atilla Y. gazetecileri görünce, “Neyi çekiyorsun” derken, Behçet Ö. gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusuna cevap vermedi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mustafa Beşer - İbrahim Yetkin