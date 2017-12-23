Eskişehir Basket 76- 75 Tofaş |Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Eskişehir Basket Berkay, Ayres, Baron, Caner ve Rowland; Tofaş ise Barış Ermiş, Crocker, Mejia, Owens ve Kadji ilk 5’i ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan Eskişehir Basket, ilk saniyelerde 5-2 öne geçti. Barış Ermiş liderliğinde hücumda organize olan Tofaş, mücadeleye ortak olarak skoru 9-9’a getirdi. Baron’un uzaktan sayılarına engel olamayan Tofaş, ilk periyodu son saniyede bulduğu 3 sayılık atışla 19-20 önde tamamladı. İkinci periyoda her iki takım da savunmaya ağırlık vererek başladı. Oyundaki üstünlüğünü artıran lider Tofaş, mücadelede 24-32 öne geçti. Morgan’ın çizgi dışından sayılarına ev sahibi ekip, Marshall ile cevap vererek oyuna ortak oldu. Lider Tofaş, devreye 34-40 önde girdi. Eskişehir Basket, üçüncü periyota Jeffrey Ayres’in pota altından bulduğu sayı ile başladı (36-44). Taraftarın yoğun baskısı altında hücumda etkisini kaybeden Tofaş karşısında siyah-kırmızılı ekip, Marshall ve Duncan’ın sayılarıyla durumu 49-51’e getirdi. Tofaş, üçüncü periyottan da 51-53 önde ayrıldı. Kıran kırana devam eden mücadelede Eskişehir Basket, üst üste sayılarla durumu 60-60'a getirdi. Hücumda etkisini artıran Eskişehir ekibi, Buğrahan Tuncer'in 3 sayılık basketiyle karşılaşmada uzun süre sonra ilk kez öne geçti. (63-60) Taraftarının muhteşem desteğiyle oyundaki üstünlüğünü sürdüren Eskişehir Basket, son saniyelerde nefeslerin tutulduğu maçta Tofaş'ı 76-75 mağlup etmeyi başardı.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Özlem Yalman xx, Alper Özgök xx, Semih Vural xx

Eskişehir Basket: Berkay Candan x, Yunus Emre Sonsırma x, Jeffrey Ayres xx 13, James Baron xxx 14, Duncan xx 7, Buğrahan xx 12, Caner Erdeniz xx, J. Rowland xxx 15, Sean Marshall xxx 10, Kravtsov xx 3, Doğan Şenli x 2

Tofaş: Morgan xxx 25, Barış Ermiş xx 7, Yiğit Arslan x 6, Crocker x 5, Mejia xx 10, Henry xx 10, Owens x 6, Kadji x 4, Muhsin Yaşar x 2

1. Periyot: 19-20 (Tofaş lehine)

Devre: 34-40 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 51-53 (Tofaş lehine)

Kadir Arslan



