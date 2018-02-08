Eskişehir Basket'te Anadolu Efes hazırlıkları sürüyor

Pazar günü saat 19.30’da ligin dişli ekiplerinden Anadolu Efes’e konuk olacak olan Eskişehir temsilcisi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son dört maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşayan Eskişehir Basket, ligin 18’inci haftasında deplasmandan galibiyetle dönmek için dün çift antrenman yaptı. Siyah Kırmızılı Koç Josep Maria Berrocal idaresinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda toplanan Potanın Şimşekleri, ilk olarak fitness salonunda halter çalışması yaptı. Ardından parkeye çıkan Devler, pota altı taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah Kırmızılılar akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürerek günü noktaladı. Antrenmana sakatlıkları süren Sean Marshall ve Jeff Ayres katılmadı.

Öte yandan Eskişehir Basket'in cumartesi günü İstanbul’a gideceği öğrenildi.

(MSY-Y)