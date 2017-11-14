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Eskişehir HDP eş başkanına 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eskişehir'de terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan HDP Eskişehir İl Eş Başkanı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir HDP eş başkanına 4 yıl 2 ay hapis cezası

14 Kasım 2017 18:05

Terörle Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen eş zamanlı operasyon ile aralarında HDP Eskişehir İl Eş Başkanı Ahmet U. ile parti üyelerinin bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Davada savunmalarını yapan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti Rana A.’nın beraatına karar verirken, HDP Eş Başkan Ahmet U. ve Işık P.'ye 4 yıl 2 ay, Şerife Y.'ye 2 yıl 1 ay, İsmet A., Çağla B., Tanya K., Hikmet A., Hacı B., Latif Ç. ve Sevim A.'ya ise 1’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi. 

Burak Tekin
 

 

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