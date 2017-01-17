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Eskişehir şehidini karşıladı

Diyarbakır'da dün yaşanan hain saldırıda şehit olan Ali Sevim, 9 aylık çocuğu ve ailesiyle birlikte Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nda karşılandı.

Eskişehir şehidini karşıladı

17 Ocak 2017 13:42

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında çevik kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmişti. Hain saldırıda Eskişehirli polis memuru Ali Sevim (32) ile birlikte 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis de ağır yaralanmıştı. Eskişehirli şehidin Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak’ta apartmanların arasındaki tek katlı evde yaşayan işitme engelli babası Eyüp ile annesi Fatma Sevim’e şehadet haberi, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından verilmişti.

Evli ve 9 aylık bebeği bulunan şehit polis Sevim’in cenazesi, bugün Solo Türk'e ait uçakla Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Uçakta şehidin 9 aylık çocuğu, eşi ve akrabaları da yer aldı. Havalimanında yapılan karşılama törenine; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve şehidin aile yakınları katıldı. Şehit Ali Sevim'in naaşının, Reşadiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verilmesi bekleniyor. 

Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: eskişehir, şehit


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