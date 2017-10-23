Eskişehir'de korkudan yangın

Alınan bilgiye göre, Kırmızı Toprak Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sabah 10.00'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan alevler üçüncü katta bulunan evi kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri bitişik evlere sıçramadan ve çatıyı sarmadan söndürmeyi başardı. Evde yaşadığı sanılan bir kişinin yangın esnasında çaresizce söndürme çalışmalarını ve alevleri görüntülemeye çalışması dikkat çekti. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.