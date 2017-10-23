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Eskişehir'de korkudan yangın

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, mahallede korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Eskişehirde korkudan yangın

23 Ekim 2017 18:19

Alınan bilgiye göre, Kırmızı Toprak Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sabah 10.00'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan alevler üçüncü katta bulunan evi kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri bitişik evlere sıçramadan ve çatıyı sarmadan söndürmeyi başardı. Evde yaşadığı sanılan bir kişinin yangın esnasında çaresizce söndürme çalışmalarını ve alevleri görüntülemeye çalışması dikkat çekti. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: eskişehir, yangın

 

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