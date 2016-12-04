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Eskişehir'de şüpheli ölüm

Eskişehir'de bir sokak üzerinde düşerek hayatını kaybeden şahsın ölümü şüpheli bulundu.


04 Aralık 2016 14:41

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sazova Mahallesi Ali Kuşçu Sokak üzerinde yürüyen M.C. (82) isimli şahıs aniden yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirirken, yaşlı adam bilinci kapalı bir şekilde ambulansla Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. M.C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.
(KA-SO-Y) 

Etiketler: Eskişehirde şüpheli ölüm


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