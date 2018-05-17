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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Eskişehirde uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı

17 Mayıs 2018 13:44

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu madde nakleden ve satan şahıslara yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan 4 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada; 64 gram plaka esrar, 0,70 gram metafetamin, 1 adet hassas terazi, 5,80 gram morfin ve 0,58 gram bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan, diğer 3 şüpheli şahsa ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı. 

Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik devam eden 3 ayrı çalışmada 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Aramada, toplam 1,63 gram bonzai ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", 2 şüpheli şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılan 1 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.
 

 

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