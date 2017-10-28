Diğer
Kategoriler

Eskişehir'de yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! 15 yaralı

Eskişehir'de kamyon ile uzun yol otobüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Eskişehirde yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! 15 yaralı

28 Ekim 2017 10:48
Kamyon otobüsle çarpıştı: 15 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada, Ramazan Güzle'nin kullandığı 26 ZB 388 plakalı kamyon ile Yücel Gül hakimiyetindeki 34 BK 6799 plakalı uzun yol otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu otobüste bulunan 15 kişi yaralanırken, kazazedelere ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra 15 yaralı Eskişehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza yerine önceden bırakılmış pancar yüklü ve lastikleri patlak bir römork ise, olay yerine gelen ekipleri yanılttı.  

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç