Eskişehirli öğrencilerden unutulmaya yüz tutmuş bilim adamlarına vefa

AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini TBMM'de kabul etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, gençlerin çok güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, öğrencilerin Türk - İslam bilginlerini ve çalışmalarını öğrenirken, bu değerleri günümüze taşıdığını belirtti. Özlem Dağ, günümüzde yüksek teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen çalışmaları 1100 yıl önce teknolojik imkânlar olmaksızın gerçekleştiren bilim insanlarını tanıttıkları sunumla öğrencilerin İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesi’nden davet aldığını ve orada profesörlerle öğrencilere sunum yaptıklarını söyledi.

Öğrenciler geçmişte yaşamış bilim insanlarının (Harezmi, Ömer Hayyam, Uqlidisi, Biruni, Ebu’l Vefa, Sabit Bin Kurra) bilim dünyasına kazandırdıklarını tek tek anlatarak, Avcı'ya projeleri hakkında bilgi verdiler. Avcı, öğrencilerden diğer okullara giderek projelerini anlatmalarını istedi. Öğrencilerin görme engelliler için geliştirdiği hesap makinesini de görme engelliler okulunda tanıtmalarını isteyen Avcı; "Bu güzel çalışmalar bu toplantıda bulunan 15 kişi ile sınırlı kalmamalı. Dünya, öğrencilerimizin yaptığı bu değerli çalışmalardan habersiz. Öteden beri hep şunu söylüyorum, ‘Yaptığımız çalışmaları tanıtmalıyız.’ Çok güzel işlere imza atıyoruz ancak bunları tanıtmak konusunda yetersiz kalıyoruz. Yaptığımız güzel işleri dünyaya duyurmak konusunda daha kararlı olmalıyız" dedi.

Bahçeşehir Koleji Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin yaptığı sunumun Keele Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Julius Kaplunov’un dikkatini çektiği kaydedildi. Öğrencilerin projeleri ile üniversitenin akademik personeline ve öğrencilerine sunum yaptıkları da ifade edildi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve öğrenciler Avcı'ya 19. yüzyıldan kalma çini hediye ettiler ve çiçek verdiler.