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Eskişehirspor'un gençleri ağabeylerini aratmıyor

Eskişehirspor'un gençleri ağabeylerini aratmıyor
Eskişehirspor'un gençleri ağabeylerini aratmıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un gençleri, takımın geçen sezon gösterdiği performansın 1 puan üzerine çıktı.

Maddi sıkıntılar dolayısıyla lisans sorunu yaşayan Eskişehirspor'da gençlerin mücadelesi ağabeylerini aratmıyor. 2018-2019 futbol sezonunun ilk 6 haftası itibariyle Fuat Çapa önderliğinde 5 puan toplayan Kırmızı Şimşekler, 1 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor. Geçen sezon Erkan Zengin, Ofoedu, Bruno Mezenga ve Uğur İnceman gibi isimlerin olduğu takım ise ilk 6 haftada galibiyet alamazken, 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 16. sırada bulunuyordu.

DAHA AZ ATIP DAHA ÇOK PUAN TOPLADI 

Kırmızı Şimşekler, geçen sezona göre daha çok gol yiyip daha az gol atmasına rağmen aldığı Karabük galibiyeti, Gazişehir Gaziantep FK ve Baltok Balıkesirspor beraberlikleri ile geçen sezondan 1 puan fazla topladı. 2017-2018 sezonunda 9 gol atıp 12 gol yiyerek eksi 3 averajı bulunan takım, bu sezon ise 6 gol atıp 14 gol yiyerek eksi averaj ile sezona devam ediyor.

 

 

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