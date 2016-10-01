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Eskişehirspor’un yeni stadını ve yurtları gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Eskişehir’de yapımı süren stadyum ile hizmete giren yurtları gezdi.

Eskişehirsporun yeni stadını ve yurtları gezdi

01 Ekim 2016 00:02


Osmangazi Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı açılış programına katılan Bakan Kılıç, ardından üniversite içinde yapılan spor kompleksini gezdi. Bakan Kılıç’a eşi Eda Kılıç da eşlik etti. Spor kompleksi ziyareti sonrası heyet, yapımı süren 35 bin kişilik Eskişehirspor’un yeni stadyumunun inşaatına geçti. Yeni statta Bakan Kılıç’ı Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan ve yönetim üyeleri karşıladı. Burada bir süre saha zeminini inceleyen Kılıç, soyunma odalarını da gezdi. Ardından Anadolu Üniversitesi’nde bulunan erkek öğrenci yurdu ve Fatih mahallesinde bulunan bir kız yurdunu ziyaret eden Bakan Kılıç, öğrencilerle buluştu. Ziyaretleri tamamlayan Bakan Kılıç, akşam yemeğine geçti. Eskişehir’deki programını tamamlayan Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Akif Kılıç’ın, Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’ya hareket edeceği öğrenildi.

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç


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